النزاهة: 70 أمر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب ومحافظين بتهم تتعلق بالفساد

2020/04/23 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “70 أمر قبض واستقدام بحق وزراء، وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير؛ بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها […]

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