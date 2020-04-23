2020/04/23 | 13:17 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال الدين في السليمانية يطالبون بفتح المساجد: سنصلي بالحدائق العامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجال الدين في السليمانية يطالبون بفتح المساجد: سنصلي بالحدائق العامة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجال الدين في السليمانية يطالبون بفتح المساجد: سنصلي بالحدائق العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).