دعوة نيابية لعقد جلسة طارئة لبحث تأمين رواتب الموظفين

2020/04/23 | 13:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون محمود جواد، الخميس، عدم قدرة الدولة على تسديد رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة في ظل تهاوي أسعار النفط، داعيا الى عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الازمة.وقال جواد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن تأمين كافة الرواتب غير صحيح في ظل ارتفاع العجز المالي الكبير”، مشيرا إلى أن “اجمالي […]

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