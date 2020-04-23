تسجيل 7 اصابات جديدة بكورونا في البصرة و8 حالات شفاء

2020/04/23 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة يوم الخميس بتسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان اليوم ان مختبراتها سجلت 7 اصابات جديدة بكورونا، مشيرة الى تماثل 8 مصابين من الفيروس للشفاء ومغادرتهم المستشفى.واجمل البيان عدد المصابين بـ294 حالة توفي من بينها 17 بينما تعافت 138، ولا تزال 139 حالة قيد […]

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