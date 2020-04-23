2020/04/23 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب سامان نوح: 13 جريحا فقط سقطوا الليلة في احتفالات اعلان محافظة دهوك خالية من الفيروس.3 منهم في حاجة الى عملية جراحية.عشرات الآلاف خرقوا مشيا أو بعجلاتهم الحظر الليلي الذي يفرض من الساعة 6 مساء الى 12 ليلا.شكرا لمبتدعي فكرة الاحتفال، فالناس في حاجة الى الفرح حتى لو وقعت اصابات وحتى لو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالات التخلص من كورونا.. مدونة سامان نوح) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالات التخلص من كورونا.. مدونة سامان نوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).