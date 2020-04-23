2020/04/23 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ادان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الخميس، تواجد القوات العسكرية الاميركية في الخليج، لافتا الى ان هذه القوات تستفز الملاحین الایرانیین في سواحل ايران الجنوبية.جاء ذلك في تعليق للوزير ظريف ردا على التهديدات الاخيرة التي اطلقها مسؤولون اميركيون والقاضية باستهداف الزوارق الايرانية (زوارق الحرس الثوري) في حال اقترابها من السفن الحربية الاميركية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف لترامب: لا تطلق تهديدات يحبذها ارهابيو صدام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف لترامب: لا تطلق تهديدات يحبذها ارهابيو صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).