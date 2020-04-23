إيران تسجل 90 حالة وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 5481

2020/04/23 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة الايرانية يوم الخميس 90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع معها حصيلة الوفيات الى 5481

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