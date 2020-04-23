اعتقال عصابة سرقت 10 دراجات وضبط700 حبة مخدرة وآلات جارحة بحوزتها بالنجف

2020/04/23 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أفراد عصابة سرقوا 10 دراجات نارية، مشيرةً إلى أنها ضبطت 700 حبة مخدرة وآلات جارحة بحوزتهم.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قائد شرطة النجف شكل فريقاً لكشف وملاحقة سراق الدراجات النارية بإشراف مدير قسم مكافحة إجرام النجف ومدير شعبة الوفاء وعدد من الضباط والمنتسبين من أجل إلقاء القبض على السراق".

وأشار البيان، إلى أنه "خلال نصب الكمائن في مناطق مختلفة تمكنت شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على العصابة خلال قيامها بسرقة احدى الدراجات النارية بالجرم المشهود".وأوضحت، أنه "خلال التحقيق معهم اعترفوا بسرقة 10 دراجات نارية وتفكيكها، كما ضبطت بحوزتهم 700 حبة مخدرة يتاجرون بها وأدوات تعاطي مادة الكريستال والات جارحة، ودُونت أقوالهم وقرر قاضي التحقيق المختص توقيفهم بعد اعترافهم بارتكاب الجرائم لينالوا جزاءهم العادل".





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