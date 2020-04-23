مصدر: متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يوما من نيسان 11.28 مليون ب/ي

2020/04/23 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج الرسمية لرويترز يوم الخميس إن متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يوميا من أبريل نيسان بلغ 11.28 مليون برميل يوميا، دون تغيير إلى حد كبير عن المستويات المسجلة في مارس آذار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض إنتاجهم 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران لمكافحة تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

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