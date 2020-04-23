النزاهة : صدور 70 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين كبار

2020/04/23 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبض واستقدام صادرة بحق متهمين من الدرجات العليا وخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن 70 أمر قبض واستقدام بحق وزراء، وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير؛ بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها إلى […]

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