2020/04/23 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، تماثل أربعة مصابين بفيروس كورونا، للشفاء التام ومغادرتهم المستشفى.وقال مدير الدائرة، رضوان الكندي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “أربعة مرضى بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء وغادروا مستشفى الحكيم العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء أربع حالات جديدة من فيروس كورونا بالنجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء أربع حالات جديدة من فيروس كورونا بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).