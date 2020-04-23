عودة 70 مواطنا جورجيا بطائرة مستأجرة من العراق

2020/04/23 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … وصل ، الخميس، حوالي 70 مواطنا من جورجيا الى إلى مطار باتومي الدولي من العراق على متن طائرة مستأجرة .ونقل موقع تريند الاذربيجاني في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الرحلة تمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية وسفارة جورجيا في الاردن المعتمدة في العراق و تم اجراء الرحلة من قبل شركة طيران […]

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