بعد ظهور اسمه في “الكابينة المسربة”.. جمع تواقيع نيابية لتقديم شكوى ضد وزير المالية فؤاد حسين

2020/04/23 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جمع عدد من اعضاء مجلس النواب تواقيع لتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية بالضد من وزير المالية فؤاد حسين.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق” قيام 25 نائبًا بتقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد وزير المالية فؤاد حسين بدعوى هدر المال العام.وتأتي هذه الشكوى بعد ورود اسم حسين كمرشح لوزير المالية في […]

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