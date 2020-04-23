رئيس الوزراء الأسترالي يدعو الى التحقيق في أصل نشأة “كورونا”

2020/04/23 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، إن كل أعضاء منظمة الصحة العالمية يجب أن يتعاونوا في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار فيروس كورونا.وكان سكوت موريسون قد تحدث الأربعاء مع عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأميركي ترامب بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام […]

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