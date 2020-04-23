قضاء في اقليم كوردستان يعلن رفع الحجر المفروض عليه

2020/04/23 | 13:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت مديرية صحة قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الخميس بشفاء جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد وانتهاء الحجر المفروض على القضاء.

وقالت مديرة الصحة في القضاء الدكتورية سازان ابراهيم في مؤتمر صحفي عقدته اليوم "كان لدينا 33 مصابا بالفيروس وبعد تلقيهم العلاج اللازم في المستشفى غادروا الى منازلهم"، مؤكدة ان الوضع الصحي للمتعافين ولأسرهم مستقرة.

واضافت انه تم اجراء فحوصات مختبرية للملامسين للمصابين واظهرت النتائج انها سالبة وغير حاملين للفيروس.

وتابعت ابراهيم انه سابقا فرض الحجر الصحي على دربنديخان ولكن بعد تماثل المصابين للشفاء، وانتهاء مهلة العزل للملامسين اصبح القضاء كسائر المناطق ويمكن التعامل معه بشكل طبيعي، مشيرة الى عدم تسجيل اية اصابة جديدة بكورونا في القضاء.

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