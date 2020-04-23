صور.. علوة اربيل للخضار والفواكه تستعيد عافيتها قبيل شهر رمضان

2020/04/23 | 13:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت علوة اربيل للخضار والفواكه اقبالا كبيرا من قبل العوائل للتسوق استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وقال محمد حسين بائع الجملة في علوة الخضار لشفق نيوز، إن "السوق مزدحم ولكنه ليس كالاعوام السابقة وحظر التجوال اثر على حركة السوق"، لافتا إلى أن "العوائل تقصد العلوة للشراء المباشر للخضروات الفواكه وخصوصا فاكهة الرقي".

وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان قد اعلنت امس ان يوم غد الجمعة اول ايام شهر رمضان.

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