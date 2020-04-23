أوامر قبض واستقدام بحق 70 متهماً من الدرجات العليا والخاصة

2020/04/23 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.

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