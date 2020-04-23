هل يلاقي مصير سلفيه.. خلافات الحقائب تعرقل مهمة الكاظمي

2020/04/23 | 13:40 - المصدر: سومر نيوز

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يخوض رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، مفاوضات غير سهلة مع غالبية الكتل السياسية في البرلمان، التي ...

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