محافظ بابل: رفع حظر التجوال من السابعة صباحا الى السادسة مساء اعتبارا من الغد

2020/04/23 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قرر محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الخميس، رفع حظر التجوال في المحافظة ابتدأ من يوم غد الجمعة وفق توصيات خلية الازمة المركزية.

وقال منديل في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تقرر رفع حظر التجوال من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السادسة مساء اعتبارا من يوم غد".وأضاف انه "سيتم فتح المحال التجارية في الوقت المسموح به، مع إبقاء اغلاق المدارس والجامعات".وأكد منديل "يكون دوام الدوائر الحكومية بنسبة لاتتجاوز الـ ٢٥٪".يذكر ان محافظة بابل اعلنت في وقت سابق عن تمديد قرار حظر التجوال لغاية 25 من الشهر الجاري.

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