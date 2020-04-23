صحة ديالى تكشف عن اجمالي الإصابات التراكمية بـ ’الإيدز’’ خلال الـ 10 سنوات الماضية

2020/04/23 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير صحة إعلام محافظة ديالى، فارس العزاوي، الخميس (23 نيسان 2020)، عن اجمالي الاصابات التراكمي...





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