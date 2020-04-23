بالوثائق.. 25 نائباً يشتكون وزير المالية لدى هيأة النزاهة

2020/04/23 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم 25 نائباً، الخميس (23 نيسان 2020)، شكوى إلى هيئة النزاهة الاتحادية، ضد وزير المالية الحالي، فؤاد حسين، بسبب تحويله مبالغ إلى إقليم كردستان، تقدر بستة ترليونات دينار خلافاً للقانون.

وتضمنت وثائق صادرة عن النائب يوسف الكلابي، حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "سبق وان قام المشكو منه اضافة لوظيفته وكذلك المشكو منه الثاني باستغلال منصبهم وقيامهم بهدر متعمد وجسيم للمال العام، حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان العراق تجاوزت الـ 6 ترليون دينار، خلافاً للمادجة 10 من قانون الموازنة الاتحادي رقم 1 لسنة 2019".

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الخميس (23 نيسان 2020)، أن مهمة العراق اليوم هي عدم السماح لاستخدام الأجواء العراقية لضرب أية دولة، فيما أشار إلى أن نجاح إيران بإطلاق القمر الصناعي أغاض الولايات المتحدة الأمريك

بغداد اليوم-متابعة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس (23 نيسان 2020)، إنه وجه أوامر للقوات البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن أيران أو سفنها في الخليج.

وأكد سلامي قائلاً: "سنرد بحزم وبسرعة

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، الخميس (23 نيسان 2020)، إن الأسماء التي نُشرت في وسائل الإعلام، لكابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هي تسريبات، لم تُطرح للمناقشة رسمياً.

وذكر أمين في حديث لـ (بغداد ال

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