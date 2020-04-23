بالصورة.. الفنان خالد الحنين مكبل بالأصفاد في مركز شرطة البصرة

2020/04/23 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، على صورة توثق احتجاز الفنان خالد الحنين، مكبلا بالأصفاد في مركز شرطة مح...





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