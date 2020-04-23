للمرة الرابعة: بعد تسميته باسم “شهداء تشرين”.. الكعبي يطالب بتغيير اسم ملعب الحبيبية إلى ملعب “مدينة الصدر”

2020/04/23 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، بتغيير اسم ملعب الحبيبية الى ملعب مدينة الصدر.وبحسب بيان صادر من المكتب الاعلامي للكعبي، فإن “الكعبي طالب وزير الشباب والرياضة بتغيير اسم ملعب الحبيبية إلى “الاسم اللائق له” ملعب “مدينة الصدر “، هذه المدينة التي انجبت الرياضيين الابطال الذين […]

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