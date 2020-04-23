كيف نحيي ذكرى ميلاد لينين ؟ - حزب الكادحين

2020/04/23 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حزب_الكادحين تمر هذا العام مائة وخمسون سنة على ميلاد لينين ( ولد في 22 أفريل/ نيسان عام 1870 وتوفي في 21 جانفي/ كانون الثاني عام 1924 ) و تمثل هذه الذكرى مناسبة لطرح أسئلة مثل : ما هي اللينينية وهل لا تزال صالحة لعصرنا ؟ كيف ساهمت اللينينية في الحاق الهزيمة بالانتهازية ؟ أية علاقة بين اللينينية والماوية .وحزب الكادحين وهو يحيي هذه المناسبة يدعو الرفيقات والرفاق في تونس والوطن العربي الى تقوية ......





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