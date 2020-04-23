نخيل الجنوب في مدخل قضاء الحمدانية وناحية برطلة

2020/04/23 | 13:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل ضمن حملات التشجير الواسعة التي حصلت في محافظة نينوى بعد تحريرها من سيطرة داعش، كانت حملة التشجير هذه التي حصلت لأوّل المرة في محافظة نينوى حيث تم تشجير مدخل مدينة بغديدا بأشجار النخيل وكذلك الحال في مدخل ناحية برطلة.

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