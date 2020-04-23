2020/04/23 | 13:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان خالد الحنين يسلم نفسه لشرطة البصرة بعد فيديو مسيء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان خالد الحنين يسلم نفسه لشرطة البصرة بعد فيديو مسيء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان خالد الحنين يسلم نفسه لشرطة البصرة بعد فيديو مسيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).