2020/04/23 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتخذ الجانب الايراني، اليوم الخميس، خطوات دبلوماسية وعسكرية ردًا على تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بضرب أي تحركات ايرانية تقترب من السفن الاميركية في الخليج.واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في طهران، وسلمته رسالة احتجاج على التهديدات الأمريكية.وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “نحتج على الإجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات دبلوماسية وعسكرية عاجلة لإيران ردًا على التهديد الأميركي في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات دبلوماسية وعسكرية عاجلة لإيران ردًا على التهديد الأميركي في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).