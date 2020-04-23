نائب عن الحكمة يتحدث عن عدم حضور تياره لاجتماع العامري ويكشف وصول كابينة الكاظمي للبرلمان

2020/04/23 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, الخميس, عن ارسال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أسماء وزراء حكومته الى مجلس النواب، وفيما أشار إلى عدم حسم وزارتي الداخلية والدفاع، أوضح أسباب عدم حضور ممثل من تياره لاجتماع منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

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