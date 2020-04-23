2020/04/23 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرةتوجه الفنان خالد الحنين، اليوم الخميس إلى مركز شرطة البصرة لغرض تسليم نفسه بعدما أصدرت شرطة البصرة أمر قبض بحقه إثر مقطع فيديو يظهر به خالد الحنين وهو يسيء لفظيا إلى أحد الجنود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الفنان خالد الحنين يتوجه إلى مركز شرطة البصرة لتسليم نفسه) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الفنان خالد الحنين يتوجه إلى مركز شرطة البصرة لتسليم نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).