قائد الحرس الثوري: سنرد على أي تهديد أمريكي لأمن إيران

2020/04/23 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بأن قوات بلاده سترد على أي تهديد أمريكي لأمن إيران في الخليج برد حاسم وفعال.تصريحات قائد الحرس الثوري جاءت ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها، بأن سفن البحرية الأمريكية، ستطلق النار على الزوارق الإيرانية من الماء إذا اقتربت من السفن الأمريكية.كما أكد […]

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