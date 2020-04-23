التعليم النيابية تكشف عن مقترح لتخفيض الأجور الدراسية لطلاب الجامعات الأهلية

2020/04/23 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة التعليم النيابية، الخميس، عن مقترح لتخفيض الأجور الدراسية لطلاب الجامعات الأهلية لمساعدهم في ظل الظروف الراهنة وعدم انتظام الدوام الرسمي.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المقترح هو إن الجامعات الأهلية تخفض 75% من الأجور الدراسية تقسم 25% عليها و50% تدفعها الحكومة لمساعدة الطلبة”، لافتا إلى […]

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