مراسلنا في سامراء: وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل “العهد نيوز”، في سامراء، بأن منظمات المجتمع المدني في سامراء نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة باقرار قانون مناهضة العنف الاسري.وبين، أن مؤسسة البحتري و عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين هي التي نظمت الوقفة.واشار الى أنهم طالبوا مجلس النواب بضرورة التسريع بتشريع قانون يحمي الطفل والزوجة من […]

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