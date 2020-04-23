2020/04/23 | 14:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الكرملين لا يرى دلائل تشير إلى أن الصين كانت قد أخفت معلومات حول فيروس كورونا.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا في المرحلة الأولية ولم تتخذ تدابير في الوقت المناسب، "لا نرى وجود أي حجج مؤكدة لمثل هذه التصريحات".

وكان بيسكوف قد صرح، أمس الأربعاء، أن جميع الادعاءات المتعلقة بالأصل الاصطناعي لـ"كوفيد - 19"، غير مثبتة، في حين لا توجد معلومات كافية لاستخلاص أي استنتاجات، وقال:"الآن في كل مرة يظهر فيها ممثل أو خبير يؤكد أو يعطي تلميحات حول المنشأ الاصطناعي للفيروس، وفي وقت واحد يظهر ممثلان أو خبيران يستبعدان الأصل الاصطناعي للفيروس.



لذلك، كلاهما يتحدثان بشكل غير مؤكد على الإطلاق.



بينما على الأرجح لا تتوفر لدينا معلومات كافية للخروج بأي استنتاجات".

ومنذ ظهور الفيروس التاجي في ووهان، في نهاية كانون الأول من العام الماضي، نشر في وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية احتمالات مختلفة تؤكد أن انتشار الفيروس التاجي القاتل، يمكن أن يكون مرتبطا بمختبر سري.

وكانت الخارجية الصينية قد أوضحت سابقا، ردا على اتهامات بأنها تخفي معلومات حول موضوع كورونا، أن بكين منذ بداية الأزمة تأخذ نهجا شفافا ومسؤولا في مجال نشر المعلومات حول الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: لا توجد أي دلائل تشير إلى أن الصين أخفت معلومات حول كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: لا توجد أي دلائل تشير إلى أن الصين أخفت معلومات حول كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).