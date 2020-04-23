2020/04/23 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إنه وجه أوامر للقوات البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن أيران أو سفنها في الخليج.وأكد سلامي قائلاً: "سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا في مياه الخليج".وأضاف: "إننا جادون ولن نتسامح في الدفاع عن أمننا القومي، وحدودنا المائية، وأمن الملاحة البحرية، وقواتنا في الخليج".وأشار سلامي إلى أن "الولايات المتحدة اختبرت سلوكنا في الماضي وعليها أن تتعظ"، مضيفاً: "نحن وجهنا الأوامر إلى قواتنا في مياه الخليج باستهداف أي سفينة أو قطعة حربية تابعة لقوات الجيش الأمريكي الإرهابي، تقوم بتهديد أمن سفننا غير الحربية أو الحربية".وتابع: "ما جرى في مياه الخليج خلال الأسبوع الماضي ناجم عن فوضى وعدم انضباط لدى الوحدات العسكرية الأمريكية في الخليج".ولفت إلى أن "القوات الأمريكية تعرضت بشكل خطير وغير مهني لسفينة تابعة للحرس الثوري في مياه الخليج قبل أسبوع"، مشددا على أن "أمن منطقة الخليج جزء من استراتيجيات إيران للدفاع عن مصالحها البحرية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، الأربعاء (22 نيسان 2020)، إنه أمر قوات المارينز الأمريكية، بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية.وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه بتويتر: "أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".والأربعاء الماضي، نشر الأسطول الخامس الأمريكي، مشاهد من لحظة "تحرش" قطع للبحرية الإيرانية بسفن حربية أمريكية في الخليج العربي، حسب ما ذكره عبر حسابه في تويتر.بعد ذلك، قالت البحرية الإيرانية إن "أسطولا من 11 قاربا واجه السفن الحربية الأمريكية التي تجاهلت مرارا التحذيرات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، موجهة نصيحة للولايات المتحدة "بالامتثال للقانون الدولي للبحار والبروتوكولات البحرية عند الإبحار في مياه الخليج وخليج عمان وكذلك الامتناع عن أي مغامرات وروايات كاذبة أو مضللة"، بحسب وسائل إعلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري يوجه باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد الأمن الايراني في الخليج) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري يوجه باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد الأمن الايراني في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).