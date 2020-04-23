وفاة و 151 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن الضحية الجديدة للوباء مواطن كويتي في سن 41 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة قبل 28 يوما، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 14 حالة.وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الكويت حتى الآن إلى 2399 حالة، ولا يزال 1887 مريضا يتلقون العلاج من الفيروس بمن فيهم 55 شخصا في العناية المركزة 22 منهم في حالة حرجة.وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ55 حالة شفاء جديدة وأصبح 498 شخصا.

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