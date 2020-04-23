2020/04/23 | 14:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لا تمتلك دليلا على الأصل الاصطناعي للفيروس التاجي المتسبب بوباء كورونا.وأكد بومبيو في تصريح قيام الصين بعرقلة محاولات الإدارة الأميركية لتوضيح هذه القضية ومعرفة من أين بدأ بالضبط الفيروس التاجي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يطالب الصين بإغلاق جميع أسواق بيع الحيوانات البرية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يطالب الصين بإغلاق جميع أسواق بيع الحيوانات البرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).