الصحة العالمية : أمامنا طريق طويل ويجب عدم التسرع في تخفيف الإجراءات الوقائية لكورونا

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت منظمة الصحة العالمية، تحذيراتها لدول العالم من التسرع في تخفيف الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا.

وأكد مدير عام المنظمة ادهانوم جبريسوس في تصريح، ان أمام الجميع طريق طويل، بسبب التوقعات التي تشير استمرار خطر ا لفيروس، الذي أدى إلى وفاة اكثر من مئة وثمانين الف شخص بمختلف دول العالم منذ بدء تفشيه أواخر العام الماضي، مبينا ان المعطيات الحالية تؤكد ان غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين للإصابة بالعدوى.

وجاءت تصريحات جبيرييوس، على خلفية شروع عدد من البلدان بخفض مستوى التدابير الأمنية والصحية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، استجابة لدعوات عدد من القطاعات المطالبة بإعادة الحياة للقطاعات الصناعية والتجارية، لتجاوز مخاطر الركود.

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