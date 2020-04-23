هيئة النزاهة : صدور سبعين أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين من الدرجات العليا والخاصة

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن صدور سبعين أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين من الدرجات العليا والخاصة.

أوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان أوامر القبض والاستقدام شملت خمسة وزراء من بينهم وزير حالي، وخمسة أعضاء بمجلس النواب، منهم ثلاثة أعضاء حاليين، ووكيل وزير سابق، محافظين اثنين سابقين، وأربعة وعشرين مديرا عاما، منهم تسعة حاليون ، إضافة إلى ثلاثة وثلاثين من أعضاء مجالس المحافظات.

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