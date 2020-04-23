2020/04/23 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة اليونسكو للثقافة والتربية والتعليم انضمام العراق للتحالف الدولي من اجل التربية والتعليم لمواجهة التحديات في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال مكتب اليونسكو بالعراق في بيان إن المنظمة شكلت تحالفا دوليا من عدة دول من اجل التعليم الالكتروني والتربية في ظل انتشار جائحة كورونا، وانها تتابع منصات التعليم الالكتروني في العديد من الدول والتواصل بين الطلبة والكادر التدريسي الكترونيا، مشيرة الى أن العراق حقق تقدما ملموسا في التعليم الالكتروني الا انه من المبكر اعطاء تقييمات بين الدول والدولة الاكثر تقدما بالتعليم الكتروني في زمن كورونا.

وأوضح البيان أن المنظمة بصدد إطلاق تقييم نهاية نيسان الجاري حول نسب التجاوب التعليم الالكتروني في كل دولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انضمام العراق للتحالف الدولي للتربية والتعليم لمواجهة التحديات في ظل انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انضمام العراق للتحالف الدولي للتربية والتعليم لمواجهة التحديات في ظل انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).