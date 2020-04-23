حاكم الزاملي ينفي تقديم كتلة ’’سائرون’’ مرشحين لمناصب وزارية في الحكومة المقبلة

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

نفى القيادي، بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس (23 نيسان 2020)، تقديم سائرون أسماء في الكابينة ال...





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