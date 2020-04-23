نائب يحدد موعد تقديم الكتل الشيعية موقفها من حكومة الكاظمي ويؤكد وجود خلافات حيال الأسماء

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، النائب علي الغانمي، الخميس (23 نيسان 2020)، أن القوى السياسية ستحدد موقفها الرسمي من حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، خلال 48 ساعة.

وقال الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية الشيعية عقدت يوم أمس اجتماعاً موسعاً مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وتم طرح الاسماء المقترحة للكابينة الوزارية"، لافتاً الى أن "القوى الشيعية، أمامها 48 ساعة لدراسة الاسماء وتحديد الموقف الرسمي النهائي، وإن الامر لم يحسم بعد حتى اللحظة".

وأضاف، أن "هناك خلافات في وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية الشيعية حيال الاسماء المطروحة في كابينة الكاظمي، وكذلك كيفية التعاطي مع الكتل وفق حجمها في البرلمان، بالإضافة الى ملفات اخرى".

وكان مصدر سياسي مطلع، قد أفاد أمس الأربعاء، بأن الكاظمي عقد اجتماعاً مع 7 قيادات من المكون الشيعي بشأن ملف الكابينة الوزارية.

وحضر الاجتماع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة صادقون عدنان فيحان، ونصار الربيعي رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري، مع غياب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

ونشرت (بغداد اليوم) اسماء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة غير المكتملة.

وقال مصدر مطلع، إن تسريبات اسماء الكابينة غير النهائية التي طرحها الكاظمي خلال الاجتماع مع 7 قيادات من المكون الشيعي هي:

مرشح وزارة التخطيط/خالد بتال، ومرشح وزارة الخارجية/حارث حسن، ومرشح وزارة التعليم العالي/ ابراهيم بحر العلوم، ومرشح وزارة المالية/فؤاد حسين، ومرشح وزارة العدل/خالد شواني، ومرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد، ومرشح وزارة الزراعة/محمد شياع السوداني، ومرشح وزارة النفط/هشام صالح داود، ومرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسدي، ومرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفي، ومرشح وزارة العمل /كاظم السهلاني، ومرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديدي، ومرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميمي، ومرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما.

بغداد اليوم- خاص

نفى القيادي، بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس (23 نيسان 2020)، تقديم سائرون أسماء في الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي، بعد تداول أسماءها يوم أمس، والتي تضمنت مرشحين عن التحالف.

وقال الزاملي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس (23 نيسان 2020)، أن قوائم حكومة المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، والتي تم تسريبها ليلة أمس غير دقيقة، ولا يمكن الحكم عليها قبل إعلان الكابينة الحقيقية.

وقال الفتلاوي في حديث

بغداد اليوم-بغداد

رجح عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الخميس، عدم مرور الأسماء المسربة لكابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، عند عرضها على مجلس النواب.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أسماء الكابينة الوزارية للحكومة ا

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