بابل تطبق حظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم غد

2020/04/23 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الاربعاء (23 نيسان 2020)، تطبيق حظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم غد.

وقال السرياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم رفع حظر التجوال من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السادسة مساءً اعتبارا من يوم غد".

واضاف البيان أنه "سيتم فتح المحال التجارية في الوقت المسموح به، مع إبقاء اغلاق المدارس والجامعات، فيما يكون دوام الدوائر بنسبة ٢٥٪".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت أمس الاربعاء، 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد من بينها اصابتين في محافظة بابل.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي، أن "كوادر الصحة فحصت 2043 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (62880)".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (29) إصابة بعموم البلاد، وزعت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، 9 إصابات، وفي مدينة الطب 3، وبمحافظة النجف 3، والبصرة 6، ذي قار 6، واخيرا محافظة بابل إصابتين".

وتابع البيان، أن "الصحة لم تسجل لهذا اليوم وفيات بالفيروس بعموم البلاد"، مشيرا الى "شفاء 50 حالة من المرض، وزعت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد 2، والكرخ 1، ومدينة الطب 6 حالات شفاء، والنجف 4، اربيل 17، كربلاء 8، كركوك 4، البصرة 1، واسط 2، ذي قار 3، صلاح الدين 1".

وأوضح بيان الموقف الوبائي لوزارة الصحة، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1631، ومجموع الوفيات 38، وحالات الشفاء من فيروس كورونا 1146".

بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن "سفارة جمهوريّة العراق لدى المملكة المتحدة، تُسيِّر رحلة استثنائيّة إلى

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحنين، تسليم نفسه الى شرطة البصرة وذلك بعد تجاوزه على منتسبين امنيين قبل ايام، عبر بث

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