ألغامٌ متفجرة وعبواتٌ ناسفة تودي بحياة طفل وتصيب آخر في الرقة   

2020/04/23 | 14:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرقة (الحل نت) ـ بعد يوم واحد من إعلان قوى الأمن الداخلي في #الرقة عن مقتل طفل وجرح آخر بشكل بليغ، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي “الانتفاضة”، شهدت المدينة صباح اليوم الخميس ثلاثة انفجارات…

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