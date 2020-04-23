الشرطة الفنلندية تُحقق باغتيال مسؤول عراقي طلب اللجوء في أوروبا

2020/04/23 | 14:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الفنلندية، فتحها تحقيقاً في قضية ترحيل مسؤول سابق في #وزارة_الداخلية العراقية، إلى بلده، بعد رفض منحه حق اللجوء من قبل سلطات البلد.ولجأ المسؤول العراقي، من بلده إلى فنلندا في العام 2015، وكان…

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