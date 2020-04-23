فايروس كورونا يؤكد ان عالم اليوم هو عالم السوشيال ميديا

2020/04/23 | 14:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي أندهش العالم على ما رافق أزمة فايروس كورونا من نتاجات وكتابات وأخبار مضللة وفيديوهات مفبركة وصور ممنتجة وتعليقات مستنسخة وسرعة انتقال المقاطع الفيديوية، او الأخبار غير الصحيحة او فبركة تصريحات بأسم شخصيات رسمية ومؤسسات مرموقة في العالم والتي خلقت الذعر والهلع في نفوس الملايين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي – السوشيال ميديا – …

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