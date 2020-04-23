ظهور موجة جديدة من الإصابات في الصين تؤجل إعلان النصر النهائي على كورونا

2020/04/23 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية في الصين، ظهور موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، في مدينة هاربين شمال شرقي البلاد.

واجبرت الموجة الجديدة من الإصابات، السلطات على إعادة فرض الإجراءات الصحية والأمنية، في المدينة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين شخص، بعد تسجيل خمسمئة إصابة خلال الأسبوع الماضي، في وقت كانت فيه الصين قريبة من إعلانها القضاء على الوباء بشكل نهائي، بعد انحسار عدوى الفيروس وانخفاض عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنه.

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