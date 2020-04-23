البلداوي يشدد على ضرورة اللجوء إلى المشاريع الاستثمارية لتمويل الموازنة

2020/04/23 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد تحالف الفتح على ضرورة اللجوء الى المشاريع الاستثمارية لتمويل الموازنة بدل الاعتماد على ايرادات النفط.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح ان موازنة الفين وعشرين يجب ان تكون موازنة برامج واهداف وتختلف عن الموازنات السابقة، مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم الاعتماد على الواردات النفطية فقط في تمويل الموازنة وخاصة التشغيلية.

وبين ان جزء من فشل الحكومات السابقة هو عدم وجود رؤية بالتحول من خلال الموازنات الضخمة الى المشاريع الاستثمارية ذات المردود الايجابي بحيث يكون الاعتماد على ايراداتها في تمويل الموازنة بدل النفط وتوضع بالمرتبة الاولى خاصة ان اسعار النفط في تذبذب مستمر.

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