وزارة الخارجية: تسيير رحلة لإعادة 156 عراقياً عالقاً في بريطانيا

2020/04/23 | 14:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تسيير رحلة لإعادة 156 عراقياً عالقاً في بريطانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “سفارة العراق لدى المملكة المتحدة سيرت رحلة استثنائيّة إلى بغداد“.وأوضح، أن “الرحلة على متنها 156 مسافراً من العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها العديد من دول العالم

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