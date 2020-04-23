نجم يوفنتوس

2020/04/23 | 14:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب راهنا في فريقه يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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