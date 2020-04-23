ألمانيا تختبر لقاحا جديدا لكورونا

2020/04/23 | 14:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تطرقت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى محاولة شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech، وهي أول شركة أوروبية تمضي قدما في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19، بعد حصولها على الموافقة التنظيمية لإجراء اختبارات عاجلة.

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